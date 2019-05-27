Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluğun ardından ve şampiyonluk kutlamalarınında attığı 5 yıllık imza ve Şampiyonlar Ligi hedefi ile ilgili paylaşımda bulundu. Terim mesajında "G.Saray'a adanmış hayatımda 5 yıl daha imza atmak demek "Bir hayalim var, neden olmasın" için bir başlangıçtır. Bir hayalim var Galatasaraylılar; Neden olmasın" dedi.



Fatih Terim'in dünkü mesajı Galatasaraylı taraftarları bir kez daha heyecanlardırdı.