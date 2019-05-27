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’den devler ligi mesajı: Neden olmasın!

Terim, sosyal medya hasından yaptığı paylaşımla tüm Galatasaraylılar’ı ayağa kaldrırdı

Terim’den Devler Ligi mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü , 22. şampiyonluğun ardından ve şampiyonluk kutlamalarınında attığı 5 yıllık imza ve Şampiyonlar Ligi hedefi ile ilgili paylaşımda bulundu. Terim mesajında "G.Saray'a adanmış hayatımda 5 yıl daha imza atmak demek "Bir hayalim var, neden olmasın" için bir başlangıçtır. Bir hayalim var Galatasaraylılar; Neden olmasın" dedi.


Fatih Terim'in dünkü mesajı Galatasaraylı taraftarları bir kez daha heyecanlardırdı.

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