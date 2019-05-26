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  • Son Güncelleme: 26.05.2019 19:03

- , - Erzurumspor, - maçları canlı anlatım

Şampiyonun belli olduğu 'in son haftasında düşme hattı alev alev. Çok önemli maçlara çıkacak , ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de averaj hesaplarıyla belli olacak. Göztepe - , - Erzurumspor, - Bursaspor maçlarının canlı anlatınımını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Düşme hattı alev alev!

Şampiyonun belli olduğu 'in son haftasında düşme hattı alev alev. Çok önemli maçlara çıkacak , ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de averaj hesaplarıyla belli olacak. Göztepe - , - Erzurumspor, - Bursaspor maçlarının canlı anlatınımını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Göztepe, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda ligde kalacak.

Göztepe - Ankaragücü CANLI anlatım

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, BB Erzurumspor ile kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Galip gelmesi halinde ligde kalma şansı bulunan Erzurumspor, 3 puan için sahada.

Kayserispor - Erzurumspor CANLI anlatım


Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı içerisinde bulunan Bursaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Yeni Malatyaspor - Bursaspor CANLI anlatım

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