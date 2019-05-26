Şampiyonun belli olduğu Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattı alev alev. Çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de averaj hesaplarıyla belli olacak. Göztepe - Ankaragücü, Kayserispor - Erzurumspor, Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçlarının canlı anlatınımını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Göztepe, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda ligde kalacak.

Göztepe - Ankaragücü CANLI anlatım

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, BB Erzurumspor ile kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Galip gelmesi halinde ligde kalma şansı bulunan Erzurumspor, 3 puan için sahada.

Kayserispor - Erzurumspor CANLI anlatım





Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı içerisinde bulunan Bursaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Yeni Malatyaspor - Bursaspor CANLI anlatım