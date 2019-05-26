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  • 26.05.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 19:05

- maçı canlı anlatımı

Ligin son haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Maçı kazanıp ligi 6. bitirmek isteyen sarı lacivertli ekip Antalya karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe - Antalyaspor CANLI

maçı ile sezonun kapanışını kendi evinde yapacak olan Sarı Lacivertli takım, önüne çıkacak olan ihtimalleri kullanmak için mücadele edecek. En az iki farkla kazanması halinde 0 averajla ligi tamamlayacak olan Fenerbahçe, aksi takdirde lig tarihinde ilk kez eksi averajla kapanış yapmış olacak. Fenerbahçe - Antalya maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif, Dirar, Victor Moses, Miha Zajc

ANTALYASPOR'UN 11'İ
Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatım

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