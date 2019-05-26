Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile sezonun kapanışını kendi evinde yapacak olan Sarı Lacivertli takım, önüne çıkacak olan ihtimalleri kullanmak için mücadele edecek. En az iki farkla kazanması halinde 0 averajla ligi tamamlayacak olan Fenerbahçe, aksi takdirde lig tarihinde ilk kez eksi averajla kapanış yapmış olacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif, Dirar, Victor Moses, Miha Zajc

ANTALYASPOR'UN 11'İ

Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatım