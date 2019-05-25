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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, taraftarlar ve yönetim saat 19.05'te kupa töreni için Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelecek.
ŞAMPİYON YOLA ÇIKTI
Galatasaray şampiyonluk kutlamarına hareketini sosyal medya hesabından duyurdu. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "#ŞampiyonGalatasaray Florya'dan yola çıkıyor! 19.05'de #GalaGecesi'nde görüşmek üzere." ifadelerine yer verildi.
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