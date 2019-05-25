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  • 25.05.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 18:19

| şampiyonluğu kutluyor

'i şampiyon olarak tamamlayan 'da futbolcular, taraftarlar ve yönetim saat 19.05'te kupa töreni için Stadı'nda bir araya gelecek. İşte dakika dakika TT Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları...

ASpor CANLI YAYIN



'i şampiyon olarak tamamlayan 'da futbolcular, taraftarlar ve yönetim saat 19.05'te kupa töreni için Stadı'nda bir araya gelecek.




ŞAMPİYON YOLA ÇIKTI
Galatasaray şampiyonluk kutlamarına hareketini sosyal medya hesabından duyurdu. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "#ŞampiyonGalatasaray Florya'dan yola çıkıyor! 19.05'de #GalaGecesi'nde görüşmek üzere." ifadelerine yer verildi.

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