Spor Toto Süper Lig'de iki Karadeniz ekibini karşı karşıya getiren maçta gülen Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer, zevkli bir maçın ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yendi.



2. yarının başarılı ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki maç seyir zevkiyle dikkat çekti. İlk dakikadan son dakikaya kadar iki takım da gol aradı. Çaykur Rizespor, 16. dakikada Boldrin ile 1-0 öne geçerken; buna Trabzonspor'un yanıtı 4 dakika sonra geldi. Rodallega skoru 1-1 yaptı. 23. dakikada ise Rodallega'nın vuruşunda kaleciden seken topu Melnjak kendi kalesine gönderdi: 1-2





42. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ağlara gönderdiği top ilk önce ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem orta noktayı gösterdi ve Trabzonspor devreyi 3-1 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ve her iki takımın da gol fırsatları yakaladığı 2. yarıda tek gol geldi ve Vedat Muriqi, 65. dakikada ağları havalandırarak farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.







Bu sonucun ardından puanını 63 yapan Trabzonspor, ligi 4. bitirdi. Bordo Mavililer, Avrupa Ligi'nde gruplara katılmak için iki ön eleme oynayacak. Çaykur Rizespor ise ligi 41 puanda tamamladı.