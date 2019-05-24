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  • 24.05.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 20:15

- Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu!

'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, 'a konuk oluyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Karadeniz derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, 'a konuk oluyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Musa, Boldrin, Azubuike, Samudio, Atııf, Muric


TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

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