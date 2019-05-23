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  • 23.05.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 12:33

Son dakika: 'un adli kontrolle tahliyesine karar verildi

Eski milli cular Bekir İrtegün, Uğur Boral, , Ömer Çatkıç'ın da aralarında yer aldığı 6 sanığın bulunduğu 'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, davanın tek tutuklu sanığı Zafer Biryol'un tahliyesine karar verildi. Böylece duruşmada hiç tutuklu sanık kalmadı.

Biryol'a adli kontrolle tahliye

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Zafer Biryol savunmasında, "Bildiğim her şeyi anlattım. Bunların ne olduğunu anlayınca ayrıldım. 532 gündür tutukluyum. 3 çocuğum var. Eşim tek başına bakıyor. 18 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ise eski ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol'un suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada gelinen aşama, delil durumu, sabit ikametgah sahibi oluşu, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol yeterli olacağından tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Biryol hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Heyet, tespit edilen IMEI numaralarına kayıtlı telefonlara takılan hatların Bylock kullanıp kullanmadığının sorulması için emniyete yeniden yazı yazılmasına hükmetti. Beklenen cevap yazıları geldikten sonra dosyanın mütalaasını bildirmek üzere savcılığa gönderilmesine de karar verildi. Duruşma 3 Temmuz'a bırakıldı.

İDDİANAME
İddianamede, eski cular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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