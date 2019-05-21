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  • 21.05.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 20:10

ve Ulusal ı alan kulüpler belli oldu

Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için ve Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

UEFA Lisansı alan kulüpler belli oldu

Yapılan incelemeler sonucunda 20 Kulübün Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Süper Lig'den Akhisarspor, , Aytemiz Alanyaspor A.Ş., Beşiktaş A.Ş., A.Ş., Evkur , Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., FK, Trabzonspor A.Ş. ile Spor Toto 1.Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Spor Toto 1 . Lig'den Altınordu A.Ş., 2. Lig'den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe Spor, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. kulüpleri almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 5 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2.Lig'den TFF 3.Lig'e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Talimatı'nın 26/3. maddesine göre herhangi bir yaptırımın uygulanmamasına karar vermiştir. Kurul, kalan 47 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.*

* Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca.

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