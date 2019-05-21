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e hızlı başladı! ön protokol imzaladı

’nın ardından ’da oynayan ’e de ön protokol imzalattı.

Fıratcan da imzayı attı

Trabzonspor ​Marsilya'nın 2. takımında forma giyen kanat oyuncusu Yusuf Sarı'dan sonra 'da oynayan Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vararak ön protokolü imzalattı.

21 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Resmi sezonun başlaması ile Fıratcan Üzüm Trabzonspor forması giyecek. Kulübüyle sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm bu sezon 21 karşılaşmada forma giydi ve bir gol kaydetti.

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