Trabzonspor ​Marsilya'nın 2. takımında forma giyen kanat oyuncusu Yusuf Sarı'dan sonra Eskişehirspor'da oynayan Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vararak ön protokolü imzalattı.

21 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Resmi transfer sezonun başlaması ile Fıratcan Üzüm Trabzonspor forması giyecek. Kulübüyle sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm bu sezon 21 karşılaşmada forma giydi ve bir gol kaydetti.