Formula 1 dünyasının önemli isimlerinden olan ve Mercedes Formula 1 takımının yöneticileri arasında yer alan Niki Lauda yaşamını yitirdi.

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlık sonrası akciğer nakli gerçekleştirilen Avusturyalı efsane, nakil sonrası enfeksiyon geçirmiş ve tekrar hastaneye kaldırılmıştı.





Ailesinden yapılan açıklamada, Lauda'nın hayatını kaybettiği belirtildi. 70 yaşında hayata gözlerini kapatan Lauda, son dönemlerde böbrek rahatsızlığıyla da gündeme gelmişti.

Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.





NİKİ LAUDA KİMDİR?

1949'da Viyana, Avusturya'da doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda kariyerine teknik ekip üyesi olarak başlamış. Varlıklı olan ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen 1971 yılında March takımına girmiş ve hem F1 hem de F2'de yarışmış. 1973'de BRM'ye katılan Lauda, 1974 yılında ise BRM'den ayrılıp Ferrari'ye geçen Clay Regazzoni'nin tavsiyesiyle, Enzo Ferrari tarafından takımın pilotu olarak kariyerine devam etmiştir.