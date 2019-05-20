Hakan Çalhanoğlu’na Leicester talip oldu

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'den talip çıktı. İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Leicester, Milan'ın Frosinone ile yapacağı maçı tribünden takip etti. 2017'de Milan'a transfer olan Hakan bu sezon 44 maçta 3 gol atarken 13 kez de asist yaptı.
- Spor
- 20.05.2019
- Gazete
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