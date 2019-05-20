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Mayıs ayında bir zafere daha imza attı

“Mayıslar bizim olsun” sloganı bir kez daha gerçek oldu. dün gece yine bir Mayıs ayında 6. kez tarih yazdı.

Yine aylardan Mayıs
Dün gece Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray "Mayıslar bizim olsun" sloganını bir kez daha hatırlattı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da 19 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, öncesinde de 4 kez Mayıs ayında büyük zaferlere imza attı.

UEFA İLE BAŞLAYAN MAYISLAR!
17 Mayıs 2000'de penaltı atışları sonunda Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, 11 Mayıs 2005 tarihinde de Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde 5-1 yenerek tarihe not düşmüştü.

KADIKÖY'DE BİR MAYIS AYI....
Yine bir mayıs andında 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de 0-0 berabera kalarak şampiyon olan Cim Bom, 24 Mayıs 2015'te yine şampiyon olarak 20. şampiyonluğunu 4. yıldızla süslemişti.



İÇ SAHA SERİSİ 36'YA ÇIKTI
Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olan 'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi de 36 maça çıkmış oldu. Sarı-Kırmızılılar bu alanda tarihinin en uzun serisine sahip.



MÜTHİŞ KOLEKSİYONCULAR
Muslera ve Selçuk dün gece 5. şampiyonluklarını yaşadılar.
2011 yılında Galatasaray'a trnasfer olan ve kaleci 8. sezonlarındoa 5. lig şampiyonluklarını yaşadılar. Bu 8 sezonda Muslera Galatasaray'ın kalesini domine ederken, bu sezonunun büyük bölümünü yedek geçiren Selçik İnan en kritik 2. 45. dakikada dün gece sahada yer aldı. İkisinin de coşkusu görülmeye değerdi.







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