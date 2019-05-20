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  • 20.05.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 19:28

BB spor - karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

, 'in 33. haftasında 'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

'in 32 haftalık bölümünü 40 puanla 11. sırada tamamlayan , 32 puanla 17. sırada bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren 'la karşı karşıya geliyor.

Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena,

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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