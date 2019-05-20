Spor Toto Süper Lig'in 32 haftalık bölümünü 40 puanla 11. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 32 puanla 17. sırada bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya geliyor.
Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre
Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
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