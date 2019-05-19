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  • 19.05.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:56

- maçı | CANLI

, Toto 'de sahasında Medipol 'i ağırlıyor. Şampiyonun belli olacağı kritik mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Son haftaya girilirken aynı puana sahip (66) iki ekip de kazanıp şampiyon olmak istiyor. Galatasaray - Başakşehir şampiyonluk mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Başakşehir maçı | CANLI

Lider , Toto 'in 33. haftasında ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. 33'üncü haftaya 66 puanla lider giren Galatasaray, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Diagne

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ
Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic


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