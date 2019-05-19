Galatasaray - Başakşehir maçı | CANLI

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. 33'üncü haftaya 66 puanla lider giren Galatasaray, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Diagne

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ

Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic



