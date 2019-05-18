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  • 18.05.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 18:46

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ile , 'in 33.haftasında karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Beşiktaş'ı devirip bu sezon yakaladığı iyi grafiği devam ettirmek için sahada olacak. Kara Kartal ise güçlü rakibini evinde mağlup ederek, yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre rotasını yeniden belirleyecek..

CANLI | Trabzonspor - Beşiktaş

'de son hafta öncesi karşı karşıya gelecek olan ve , Medical Park Stadyumu'nda çetin bir mücadele veriyor. Maç öncesi Trabzonspor, 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 62 puanla üçüncü sırada. Trabzonspor'un da ligi üçüncü sırada bitirme şansı bulunduğu için bu maçın önemi daha da artıyor.

Trabzonspor Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak maç bugün saat 19:00'da. Maçı beIN SPORTS'tan canlı olarak izleyebilir, ayrıca takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Karius, Adriano ;Mirin, Vida, Caner , Medel, Atiba, Ljajic, Quaresma, Güven, Burak

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

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