CANLI | Trabzonspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda çetin bir mücadele veriyor. Maç öncesi Trabzonspor, 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 62 puanla üçüncü sırada. Trabzonspor'un da ligi üçüncü sırada bitirme şansı bulunduğu için bu maçın önemi daha da artıyor.



Trabzonspor Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak maç bugün saat 19:00'da. Maçı beIN SPORTS'tan canlı olarak izleyebilir, ayrıca takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.





BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Karius, Adriano ;Mirin, Vida, Caner , Medel, Atiba, Ljajic, Quaresma, Güven, Burak

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega