UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor kararını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.
BEŞİKTAŞ TAMAM, TRABZON DEVAM
Beşiktaş, Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, siyah beyazlı kulübün denetim süreci sona erdi.
Trabzonspor'un ise Mayıs 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasında başarısız olduğu kaydedilirken, bordo mavili kulübün bir üst kurula sevk edildiği duyuruldu.
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