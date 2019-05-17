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  • 17.05.2019 20:05
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 20:05

ve kararlarını açıkladı

, ve 'un kararlarını açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nün Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklarken, Trabzonspor'un ise başarısız olduğunu ve bir üst kurula sevk edildiğini duyurdu.

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı!

, ve kararını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

BEŞİKTAŞ TAMAM, TRABZON DEVAM
Beşiktaş, Mayıs 2015'te imzaladığı anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, siyah beyazlı kulübün denetim süreci sona erdi.
Trabzonspor'un ise Mayıs 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasında başarısız olduğu kaydedilirken, bordo mavili kulübün bir üst kurula sevk edildiği duyuruldu.

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