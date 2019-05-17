Babel resmen açıklandı! 9 futbolcuyla birlikte...

İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Babel'in yanı sıra Lazar Markovic, Elijah Adebayo, Robert Atkinson, Aron Davies, Jose Garrido, Christopher Kelly, Scott Armsworth ve Showkat Tahir'in takımdan ayrılacağı duyuruldu. Ayrıca, oyuncalara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.
Ligi 26 puanla 19. sırada bitiren ve bir alt lige düşen Fulham'da Babel, 16 maçta 5 gol kaydetti.
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