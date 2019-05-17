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  • 17.05.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 23:49

Babel resmen açıklandı! 9 futbolcuyla birlikte...

'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı 'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırdığı duyurdu. Babel'in adı bir süre önce ile anılmıştı.

Babel resmen açıklandı!

'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı 'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Babel'in yanı sıra Lazar Markovic, Elijah Adebayo, Robert Atkinson, Aron Davies, Jose Garrido, Christopher Kelly, Scott Armsworth ve Showkat Tahir'in takımdan ayrılacağı duyuruldu. Ayrıca, oyuncalara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.

Ligi 26 puanla 19. sırada bitiren ve bir alt lige düşen Fulham'da Babel, 16 maçta 5 gol kaydetti.

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