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'nı alan Cimbom lige odaklandı! Şimdi sıra 19.05'te

Terim kupa zaferi sonrası 19 mayıs’taki maçını hedef gösterdi. “Çok önemli bir zafer elde ettik. Önümüzde kritik bir Başakşehir maçı var. Artık onu düşünüyoruz...” “Ortada bir emek var. Emeğin sonucunu almak güzel... Herkes hakemleri bahane göstermeye başladı”

Hak etmediğimiz bir şeyi istemeyiz!

Akhisarspor'u maçta 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'ın teknik patronu Fatin Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, şunları söyledi: "Kupaya layıksın sen şanlı , deyip kupayı aldığımız için mutluyuz. Ortada bir emek var. karşılığını aldığımız için mutluyuz"

​KONSANTRASYON BİRAZ EKSİKTİ
"2. yarı gol yedik. Bundan sonra tempoyu artırdık. Bizim en büyük sıkıntımız pazara olan konsantrasyonumuzdu. Sonrasında baskımız, pozisyonlar ve goller geldi. Kupaya uzandık. Oyuncularımı kutluyorum"

HERKESİN BAHANESİ HAKEMLER
"Olayı öyle bir kıvama getirdiler ki herkes hakemleri bahane olarak göstermeye başladı. Pozisyonları izlemedim ama analizci arkadaşlar temiz olduğunu söyledi. Her şeyi o tarafa çekmeye çalışıyorlar."

SADECE BU GECE EĞLENECEĞİZ
Başkaları bağırır çağırır. Bu bizi ilgilendirmez. Bu gece eğleneceğiz. Sonra bir final daha var. 'i yenerek ligde de şampiyonluk kupasını kazanmak istiyoruz. Bunun için hep birlikte savaşacağız".


Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Albayrak kupa zaferini doyasıya yaşadı.

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