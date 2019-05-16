Akhisarspor'u maçta 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'ın teknik patronu Fatin Terim karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, şunları söyledi: "Kupaya layıksın sen şanlı Galatasaray, deyip kupayı aldığımız için mutluyuz. Ortada bir emek var. karşılığını aldığımız için mutluyuz"

​KONSANTRASYON BİRAZ EKSİKTİ

"2. yarı gol yedik. Bundan sonra tempoyu artırdık. Bizim en büyük sıkıntımız pazara olan konsantrasyonumuzdu. Sonrasında baskımız, pozisyonlar ve goller geldi. Kupaya uzandık. Oyuncularımı kutluyorum"

HERKESİN BAHANESİ HAKEMLER

"Olayı öyle bir kıvama getirdiler ki herkes hakemleri bahane olarak göstermeye başladı. Pozisyonları izlemedim ama analizci arkadaşlar temiz olduğunu söyledi. Her şeyi o tarafa çekmeye çalışıyorlar."

SADECE BU GECE EĞLENECEĞİZ

Başkaları bağırır çağırır. Bu bizi ilgilendirmez. Bu gece eğleneceğiz. Sonra bir final daha var. Başakşehir'i yenerek ligde de şampiyonluk kupasını kazanmak istiyoruz. Bunun için hep birlikte savaşacağız".



Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Albayrak kupa zaferini doyasıya yaşadı.