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  • 15.05.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 12:11

maçı öncesi 'de şoku

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonunu belirleyecek olan - maçı öncesi sağlık heyetinden konuk ekibe kötü bir haber geldi. Başakşehir'in kaptanı 'nun zorlu maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Galip gelenin şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma adeta yılın maçı niteliğinde.

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