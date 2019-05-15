Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Galip gelenin şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma adeta yılın maçı niteliğinde.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Galip gelenin şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma adeta yılın maçı niteliğinde.
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