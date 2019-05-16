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Trabzon Awaziem'in peşinde! Resmi teklif yapılacak

Fırtına devre arasında da istediği Nijeryalı stoper için harekete geçti...

Trabzon’un Awaziem aşkı bitmiyor

Trabzonspor devre arası transfer döneminde transfer yasağı sebebiyle kadrosuna katamadığı Porto'nun Nijeryalı stoperi için yeniden harekete geçti. Fırtına,devre arasında Rizespor'a kaptırdığı Awaziem'i transfer etmekte bu kez çok kararlı.
Bonservisi ​'da olan genç savunma oyuncusu Chidozie Awaziem'in kulubüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK...
'un kısa süre içinde 22 yaşındaki Awaziem için Porto'ya resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Yunus EMRE SEL

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