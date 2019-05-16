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Slaven Biliç İskoçya yolcusu

İngiliz medyasına göre Bilic Celtic’le anlaşıyor
Bir dönem 'ı çalıştıran Slaven Biliç'in yeni durağı Celtic olabilir. İngiliz basını, tecrübeli çalıştırıcının İskoç ekibiyle anlaşmak üzere olduğunu duyurdu. Son olarak Al-İttihad'ı çalıştıran Bilic, Hırvatistan Milli Takımı, Beşiktaş, Lokomotif Moskova ve West Ham United'da görev yaptı.

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