Slaven Biliç İskoçya yolcusu

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Biliç'in yeni durağı Celtic olabilir. İngiliz basını, tecrübeli çalıştırıcının İskoç ekibiyle anlaşmak üzere olduğunu duyurdu. Son olarak Al-İttihad'ı çalıştıran Bilic, Hırvatistan Milli Takımı, Beşiktaş, Lokomotif Moskova ve West Ham United'da görev yaptı.
- Spor
- 16.05.2019
- Gazete
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