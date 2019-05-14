Olympiakos'tan 2014 yılında 10 milyon euro transfer bedeliyle Portekiz temsilcisi Benfica'ya transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, toplam 161 maçta görev yaptı.

Önlibero ve merkez orta sahada görev alabilen Samaris, Benfica formasıyla çıktığı maçlarda 5 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının, Yunan oyuncuyu gelecek sezonda kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.