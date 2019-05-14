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  • 15.05.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 07:11

ve 'ı üzecek haber! İmzayı attı...

Adı, ve ile anılan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris, ile sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!

'tan 2014 yılında 10 milyon euro bedeliyle Portekiz temsilcisi 'ya transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, toplam 161 maçta görev yaptı.

Önlibero ve merkez orta sahada görev alabilen Samaris, Benfica formasıyla çıktığı maçlarda 5 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

ve takımlarının, Yunan oyuncuyu gelecek sezonda kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

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