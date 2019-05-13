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’den 12 Mayıs paylaşımı

F.Bahçe’den 12 Mayıs paylaşımı
Başkan , 12 Mayıs'ta Galatasaray'ın Kadıköy'de kupa kaldırmasının yıl dönümünde "Unutmadık, unutturmayacağız" başlıklı bir yazı yayınyaladı. Yazıda "Ortada en ufak bir olay yokken taraftarlarımızı gaza boğup canımıza kast eden düşmanca çoluk çocuk yaşlı genç demeden o günü bize yaşatanlar için hafızamız hale tazedir. Kulübümüz bu olayla ilgili hak ve adalet beklentisi içindedir" denildi.

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