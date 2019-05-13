Başkan Ali Koç, 12 Mayıs'ta Galatasaray'ın Kadıköy'de kupa kaldırmasının yıl dönümünde "Unutmadık, unutturmayacağız" başlıklı bir yazı yayınyaladı. Yazıda "Ortada en ufak bir olay yokken taraftarlarımızı gaza boğup canımıza kast eden düşmanca çoluk çocuk yaşlı genç demeden o günü bize yaşatanlar için hafızamız hale tazedir. Kulübümüz bu olayla ilgili hak ve adalet beklentisi içindedir" denildi.
- Spor
- 13.05.2019
- Gazete
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