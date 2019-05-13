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Ada basını Begovic’i ’ye yazdı

İngiliz gazatesi , F.Bahçe’nin Bournemouth’un 1.98’lik Boşnak kalecisi ’i istediğini yazdı. Daha önce 2 yıl kalesini koruyan Begovic’i da istiyor.

Fenerbahçe kaleyi sağlama almak istiyor!

İNGİLİZ basınında dün son derece çarpıcı bir haber yer aldı. Habere göre kaleci arayışı içinde olan Fenerbahçe, 31 yaşındaki Asmir Begovic'i kadrosuna katmak istiyor.

RAKİP OLYMPİAKOS!
İngiliz Daily Star Gazetesi'nde yer alan haberde, Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un kalesini koruyan Asmir Begovic'i transfer listesine aldı. Yunan ekibi Olympiakos'un da Bosnalı kaleciye talip olduğu ve iki kulübün Asmir Begovic konusunda yarışacağı öne sürüldü.

HOCASIYLA SORUN YAŞADI
Kadroya giremeyen ve teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Asmir Begovic'in sezon sonunda Bournemouth'dan ayrılması bekleniyor. Yeni adresi için en güçlü adayların ve olduğu ifade ediliyor.

CHELSEA'DE OYNAMIŞTI
Bournemouth, 2017 yılında Begovic için Chelsea'ye 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 31 yaşındaki file bekçisinin şu andaki piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.

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