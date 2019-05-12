Fırtına’da tek hedef 3 puan

Bordo-mavililer Süper Lig'de bugün Konyaspor ile karşılaşacak. Karadeniz Fırtınası rakibi karşısında deplasmanda 9 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Konya maçında cezalı Hosseini'nin yerine Zargo Toure'yi oynatacak. Onazi ve Pereira'nın sakatlıkları ise devam ediyor. Ünal Karaman ve Aykut Kocaman bugün 5. kez karşılaşacak. Karaman'ın Kocaman'a karşı galibiyetlerde 3'e 1 üstünlüğü var.
- Spor
- 12.05.2019
- Gazete
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