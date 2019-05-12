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Fırtına’da tek hedef 3 puan

Ligde 3. sırayı hedefleyen Trabzon, bugün 9 yıldır deplasmand a yenemediği ile karşılaşıyor. Fırtına’da tek hedef galibiyet.

Fırtına’da tek hedef 3 puan
Bordo-mavililer 'de bugün Konyaspor ile karşılaşacak. Karadeniz Fırtınası rakibi karşısında deplasmanda 9 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Trabzonspor , maçında cezalı Hosseini'nin yerine Zargo Toure'yi oynatacak. Onazi ve Pereira'nın sakatlıkları ise devam ediyor. Ünal Karaman ve Aykut Kocaman bugün 5. kez karşılaşacak. Karaman'ın Kocaman'a karşı galibiyetlerde 3'e 1 üstünlüğü var.

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