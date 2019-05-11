Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler

Sakatlıklar sporun doğasında var... Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçında feci bir sakatlık yaşadı. Ayağı kırılan Emre Akbaba'nın sakatlanma anı çok konuşuldu. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki Emre Akbaba değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Genç futbolcunun maç sırasında boynunun kırıldığı o görüntüler gündeme oturdu ve akıllara yaşanan diğer sakatlıkları getirdi. İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

11.05.2019 20:19 - Son Güncelleme: 11.05.2019 20:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





