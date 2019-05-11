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Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler

Sakatlıklar sporun doğasında var... Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçında feci bir sakatlık yaşadı. Ayağı kırılan Emre Akbaba'nın sakatlanma anı çok konuşuldu. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki Emre Akbaba değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Genç futbolcunun maç sırasında boynunun kırıldığı o görüntüler gündeme oturdu ve akıllara yaşanan diğer sakatlıkları getirdi. İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

11.05.2019 20:19 - Son Güncelleme: 11.05.2019 20:24
Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba şok bir sakatlık geçirdi. Ayağı kırılan Emre Akbaba spor dünyası için tabi ki bir ilk değil.

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler

Karşılaşmanın 67. dakikasında Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Emre Akbaba oyuna girdikten kısa bir süre sonra yaşanan pozisyon sonucunda yerde kaldı.

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler

Emre Akbaba'nın yaşadığı bu korkunç sakatlık spor camiası için bir ilk ve ne yazık ki bir son değil.

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler

Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler

BOYNU KIRILDI!

Bu mücadelede korku dolu anlar yaşandı.

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