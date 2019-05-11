Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sakatlanma anı bir ilk olmadı! Kan donduran görüntüler
Sakatlıklar sporun doğasında var... Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçında feci bir sakatlık yaşadı. Ayağı kırılan Emre Akbaba'nın sakatlanma anı çok konuşuldu. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki Emre Akbaba değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Genç futbolcunun maç sırasında boynunun kırıldığı o görüntüler gündeme oturdu ve akıllara yaşanan diğer sakatlıkları getirdi. İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.
Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.