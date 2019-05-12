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Ağlatan sakatlık

’nın fibula kemiği kırıldı. Futbolcular ağladı.

Ağlatan sakatlık
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba, 62. dakikada oyuna girdi 67'de ise büyük bir şanssızlık yaşadı. Rizesporlu Samudio şut çekecekken ayağı arada kalan genç yıldızın fibula kemiği kırıldı. Bu pozisyon sonrasında sahadaki Galatasaraylı ve Rizesporlu futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyadada lı futbolcu için duygusal mesajlar yayınlandı.

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