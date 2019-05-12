Ağlatan sakatlık

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba, 62. dakikada oyuna girdi 67'de ise büyük bir şanssızlık yaşadı. Rizesporlu Samudio şut çekecekken ayağı arada kalan genç yıldızın fibula kemiği kırıldı. Bu pozisyon sonrasında sahadaki Galatasaraylı ve Rizesporlu futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyadada Galatasaraylı futbolcu için duygusal mesajlar yayınlandı.
- Spor
- 12.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.