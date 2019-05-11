Fenerbahçe - Akhisarspor | CANLI

Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi. Fenerbahçe'de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ise kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Elif Elmas, Valbuena, Soldado
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Elif Elmas, Valbuena, Soldado
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