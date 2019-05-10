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i ve Tottenham maçı esnasında oruç açtı

Ajaxlı ve , Devler Ligi yarı final rövanşına oruçlu çıktılar.

24. dakikada oruç açtılar

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham'ı konuk etti. İngiltere'de 1-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Tottenham'a 3-2 yenilerek finale çıkamayan Hollanda ekibinin iki yıldızı ise sahadaki 20 kişiden farklı bir durumdaydı. Ajax'ın iki Faslı oyuncusu Hakim Ziyech ile Noussair Mazraou maça oruçlu çıktılar. İki futbolcu da mücadelenin ilk düdüğü çalındıktan yaklaşık 24 dakika sonra oruçlarını açmak için saha kenarına geldi. Hollanda Futbol Federasyonu, Ramazan Ayı öncesinde yaptığı açıklamada futbolcuların, ibadetlerini sezon sonrasına ertelemesi yönünde bir açıklama yaparken Ajax bu kararı futbolcularına bırakmıştı.

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