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Samsun maçın İlk raundu sakarya aldı

2. Lig play off çeyrek final ilk maçında spor evinde Samsun’u 1-0 yendi

İlk raundu sakarya aldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup Çeyrek Final Play-off ilk maçında spor, 'u 1-0 yenerek rövanş için az da olsa bir avantaj sağladı. Sakaryaspor'un golünü 55. dakikada Serkan Odabaşoğlu attı. Beyaz Grup'taki diğer play off maçında Sarıyer evinde Kastamonuspor'u Mert Kula'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 2. Lig Kırmızı Grup Çeyrek Final Play-off ilk maçında Manisa BŞ Belediyespor deplasmanda Tuzlaspor'u, 2-0 mağlup etti ve önemli bir avantajın sahibi oldu. Manisa'nın gollerini 62. dakikada Yaser, 90. dakikada İsmail kaydetti. Tuzlaspor'da Erdinç Pekgöz 37. dakikada kırmızı kart gördü.

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