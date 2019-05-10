TFF 2. Lig Beyaz Grup Çeyrek Final Play-off ilk maçında Sakaryaspor, Samsunspor'u 1-0 yenerek rövanş için az da olsa bir avantaj sağladı. Sakaryaspor'un golünü 55. dakikada Serkan Odabaşoğlu attı. Beyaz Grup'taki diğer play off maçında Sarıyer evinde Kastamonuspor'u Mert Kula'nın golüyle 1-0 mağlup etti.TFF 2. Lig Kırmızı Grup Çeyrek Final Play-off ilk maçında Manisa BŞ Belediyespor deplasmanda Tuzlaspor'u, 2-0 mağlup etti ve önemli bir avantajın sahibi oldu. Manisa'nın gollerini 62. dakikada Yaser, 90. dakikada İsmail kaydetti. Tuzlaspor'da Erdinç Pekgöz 37. dakikada kırmızı kart gördü.
- Spor
- 10.05.2019
- Gazete
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