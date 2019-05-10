Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Güven Yalçın'ın talipleri her geçen gün artıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması beklenen Alman kulüplerinden Frankfurt'un Güven'i bir süredir yakın takibe aldığı ortaya çıktı. Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'in Güven'i çok beğendiği ve scout ekibine izlettirdiği gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 10.05.2019
- Gazete
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