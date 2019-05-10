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Almanlar peşinde! Güven’e kancası

’ın genç yıldızına Alman takımlarından ’un talip olduğu öne sürüldü.

Güven’e Frankfurt kancası
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Güven Yalçın'ın talipleri her geçen gün artıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması beklenen Alman kulüplerinden Frankfurt'un Güven'i bir süredir yakın takibe aldığı ortaya çıktı. Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Teknik Direktörü Adi Hütter'in Güven'i çok beğendiği ve scout ekibine izlettirdiği gelen bilgiler arasında.

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