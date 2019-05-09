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  • 09.05.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 19:56

final biletleri satışa çıktı İşte bilet fiyatları!

ile arasında 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak olan finalinin biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası final biletleri satışa çıktı

ile arasında oynanacak olan finalinin biletleri satışa çıktı.

15 Mayıs Çarşamba günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı başladı. Sivas'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı finalin e-bilet sistemiyle satılan biletlerini taraftarlar passo.com.tr internet sitesi üzerinden alabilecek.
40 ve 80 TL'den satışa çıkan biletler ayrıca Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Stadyumu ve Spor Toto Akhisar Stadyumu Passolig gişelerinden de temin edilecek.

Bilet fiyatları ve tribün dağılımı şu şekilde:

AKHİSARSPOR
Maraton (Doğu) Tribünü: 80 TL
Kuzey Kale Arkası: 40 TL
GALATASARAY
VIP (Batı) Tribünü: 80 TL
Güney Kale Arkası: 40 TL

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