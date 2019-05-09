Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten terapi... Futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli hoca onlardan Galatasaray maçını unutmalarını isteyerek, "Ligde alınacak 9 puan daha var. Galatasaray ve Başakşehir'in birbiriyle oynayacak olması bizim için bir avantaj. Kalan 3 maçı da kayıpsız geçmeliyiz" dedi.

ARTIK GELECEĞE BAKMALISINIZ

Ligi en kötü olasılıkla 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bunu başaracak güçtesiniz. Artık geleceğe bakmalıyız. Başınızı kaldırmalısınız" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİLE VAR

Matematiksel olarak bile hala şampiyonluk şanslarının olduğunu söyleyen Güneş, "Ancak bunu başaramazsak hiç olmazsa 2. olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımızı zorlamalıyız" ifadesini kullandı.

İPLER BİZİM ELİMİZDE DEĞİL

Kalan 3 maçta karşılaşacakları Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanacaklarına inandığını belirten Güneş, "Biz kazanıp bekleyeceğiz. Artık ipler bizim elimizde değil" diye konuştu.