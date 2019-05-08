G.saray ligde ipi göğüslerse çok önemli bir gelirin sahibi olacak

Ligde şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalayan Galatasaray eğer mutlu sona ulaşırsa müthiş bir gelirin de sahibi olacak... Sarı-Kırmızılılar 31. hafta itibariyle 46.8 milyon lira galibiyet primi, 11.7 milyon lira da beraberlik primi elde etti. Kalan üç haftada alınacak skorlara göre primler daha da artacak.



PRİMLER KASAYA GİRECEK

Cimbom 35 milyon lira sezona katılım payı ve 63 milyon lira da geçmiş şampiyonluk primini kasaya koyacak. 22. şampiyonluğun ödülü olarak ise 33 milyon liralık gelir de Galatasaray'ın olacak.

EN BÜYÜK GELİR DEVLER LİGİ

Şampiyon olması halinde üst üste 2. kez direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Sarı-Kırmızılılar ayak bastı parası ve yayın gelirleri ile birlikte minimum 200 milyon liralık gelir elde edecek.

250 MİLYON LİRAYI BULACAK

Ürün satışı, maç günü hasılatı ve puan primleri ile birlikte gelir 250 milyon lirayı bulacak. Böylece Cimbom şampiyonluk halinde yaklaşık 450 milyon liralık dev bir para ödülünün sahibi olacak.

HEDEFE SON 180 DAKİKA

Averajla zirveyi alan Galatasaray önümüzdeki iki hafta Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i mağlup ederse şampiyonluğunu resmen ilan etmiş olacak.