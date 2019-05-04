CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bu akşam 32. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 31 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 75 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Scuffet, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Khalili, Koita, Trezeguet, Perica.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Roman, Hasan Ali, Serdar, Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado.





Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan 10'unu yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 8. kez ağırlayacak. İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 7 müsabakadan 6'sını konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Deplasmandaki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da toplam 17 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 6 gol gördü. Geçen sezon Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 31 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.