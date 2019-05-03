CANLI | Sivasspor-Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Sivasspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 8 beraberlik, ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir liderliğini sürdürürken, Sivas temsilcisi ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 12. sırada bulunuyor.





20. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde daha önce 19 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. Sivasspor, 7 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

KRİTİK HAFTALAR

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider konumda bulunan Başakşehir'in 62 puanı bulunurken, pazar günü 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ile 59 puanla onu takip eden Beşiktaş karşılaşacak. Ligin 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir, Sivas engelini kayıpsız geçerek şampiyonluk umudunu devam ettirmeyi hedefliyor.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Serdar Taşçı, Mahmut, Clichy, İrfan Can, Emre Belözoğlu, Soner Aydoğdu, Visca, Elia, Robinho

Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga, Papp, Rybalka, Özer Hurmacı, Emre Kılınç, Diabate

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Yarın 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüğoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Zorbay Küçük görev alacak.

VAR METE KALKAVAN

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, bu akşam evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.