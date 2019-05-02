Anadolu Efes'ten muhteşem zafer... Lacivert- Beyazlılar, THY Euroleague playoff çeyrek final serisi 5. maçında evinde Barcelona'yı 80-71 mağlup etti ve durumu 3-2 yaparak adını Final Four'a yazdırdı. Efes, 18 yıl sonra Euroleague'de son 4'e kaldı.
YARI FİNALDE TÜRK DERBİSİ
F.Bahçe'den sonra Efes'in de Final Four'a çıkmasıyla tarihte ilk kez iki Türk takımı birden son 4'e kaldı. Efes ve F.Bahçe, Final Four yarı finalinde kozlarını paylaşacak.
DEV KAPIŞMA VİTORİA'DA
Final Four 2019'a İspanya'nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kenti ev sahipliği yapacak. Final Four'da yarı final maçları 17 Mayıs Cuma günü, final maçı ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.
YARI FİNALDE TÜRK DERBİSİ
F.Bahçe'den sonra Efes'in de Final Four'a çıkmasıyla tarihte ilk kez iki Türk takımı birden son 4'e kaldı. Efes ve F.Bahçe, Final Four yarı finalinde kozlarını paylaşacak.
DEV KAPIŞMA VİTORİA'DA
Final Four 2019'a İspanya'nın Bask bölgesindeki Vitoria-Gasteiz kenti ev sahipliği yapacak. Final Four'da yarı final maçları 17 Mayıs Cuma günü, final maçı ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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