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  • 01.05.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 13:31

yolunda

'da teknik direktör Fatih Terim'in önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği 'e Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. 'un Gümüş ile bir an önce ön protokol imzalayıp eksik olan diğer mevkiler için de harekete geçmek istediği öğrenildi.

'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan , 'la masaya oturdu. Menajeri aracılığıyla Bordo-Mavili ekiple bir görüşme gerçekleştiren Sinan Gümüş, Trabzon'un önerdiği 2+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakıyor.

Bonservisi elinde olan Sinan Gümüş'e imza parası ödemeyecek olan Trabzonspor, 25 yaşındaki futbolcuya performansa dayalı artış gösteren bir sözleşme önerdi. Şartları kabul eden Sinan Gümüş'ün yurt dışından gelen teklifleri de değerlendirip Bordo-Mavililere son cevabını vereceği öğrenildi.

Emmanuel Mas'ın bonservis taksitlerini ödemediği için FIFA'dan geçici transfer yasağı alan ve devre arasında transfer yapamayan Trabzonspor, Sinan Gümüş'e bir an önce ön protokol imzalatıp diğer mevkiler için de harekete geçmek istiyor.

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