Barcelona - Liverpool maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün dev maça sahne olacak. Yarı finalin ilk ayağında Katalan ekibi Barcelona, İngiltere'nin favori takımı Liverpool'u evinde konuk edecek. Barcelona, çeyrek finalde rakibi Manchester United'ı eleyerek yarı finale adını yazdırdı. Liverpool ise Porto'u saha dışı bırakarak bir üst tura yükseldi. Yarı finalde Barcelona ile Liverpool eşleşmesi heyecan yarattı. İlk karlılaşma bugün oynanacak. Peki, Barcelona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BARCELONA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefesler tutuldu... Camp Nou'daki karşılaşma öncesi heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Barcelona ile Liverpool arasındaki maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Coutinho, Suarez, Messi

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mağlup ettiği takımlar İngiltere ekipleri (27).

Liverpool'un Avrupa kupalarında en fazla konuk olup yenilmediği iki takımdan biri Barcelona (4 maç; 2G 2B – Porto ile eşit).

Avrupa arenasında Barcelona'yı deplasmanda yenen tek İngiliz takımı olan Liverpool, rakibini 1975/76 UEFA Kupası'nda 1-0 ve 2006/07 Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup etti.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi yari finalinde İngiliz takımlarıyla karşılaştığı dört eşleşmenin sadece birinde turu geçebilen Barcelona; 1974/75'te Leeds United, 2007/08'de Manchester United ve 2011/12'de Chelsea'ye elendi. Barcelona, bu eşleşmelerde sadece Chelsea'yi (2008/09) geçip finale yükseldi ve Manchester United'ı mağlup ederek kupayı kazandı.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 11'inci kez yarı finale yükselen Liverpool, sadece 1964/65 (Inter) ve 2007/08'de (Chelsea) finale çıkamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 31 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona (28G 3B), turnuva tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Barcelona bu 31 maçlık süreçte kalesinde sadece 15 gol gördü ve hiçbir karşılaşmada iki gol yemedi.

Barcelona (499), Şampiyonlar Ligi tarihinde 500 gole ulaşan ikinci kulüp olmak için sahaya çıkıyor (551 gollü Real Madrid'in ardından).

Liverpool, Eylül 1983-Eylül 1984'ten (beş maç) bu yana Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste üç deplasman galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı sahaya çıktığı 32 maçta 24 gol atan Barcelona oyuncusu Lionel Messi, Liverpool'a rakip olduğu iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Liverpool formasıyla Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino'dan (14'er) daha fazla golü bulunan tek oyuncu Steven Gerrard (21).

İSPANYA'DA ŞAMPİYON BARCELONA

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu.

La Liga'nın 35. haftasında sahasında Levante'ye karşı oynayan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Barcelona'nın golünü yedek başlayan ve ikinci yarı oyuna giren Lionel Messi (Dk. 62) attı.

Ligdeki en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyan Barcelona, sezonun bitimine 3 hafta kala kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Nou Camp Stadı'nı dolduran 91 bin 917 taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Barcelona, ligde bu zamana kadar oynadığı 35 maçta 25 galibiyet 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ligde art arda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona, aynı zamanda La Liga'da 33 kez ile en çok şampiyon olan Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.

Bu sezon tüm kupalarda yoluna devam eden Barcelona, Kral Kupası'nda 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı final maçını oynayacak. Katalan takımı ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1 ve 7 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak.

BARCELONA HAKKINDA

FC Barcelona futbol kulübü, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde bulunan Barselona şehrinde 29 Kasım 1899 tarihinde kurulmuştur. La Liga tarihinde birinci ligden düşmeyen 3 takımdan birisidir.

1928'de İspanya Profesyonel Futbol Ligi La Liga'nın kurucu 10 üyesinden biri olan Barcelona, 1929'da ligin ilk şampiyonu olmuştur. Şimdiye kadar İspanya genelinde 24 La Liga şampiyonlğu, 27 İspanya Kupası, 10 İspanya Süper Kupası, 4 Eva Duarte Kupası, 2 Lig Kupası ve şampiyonluğu bulunmaktadır.

1955 yılından bu yana, her sene Avrupa kupalarından birinde mücadele etmektedir. Futbol takımı 2009'da içinde bulunduğu 6 farklı turnuvada şampiyon olarak yapılması zor bir ilki gerçekleştirmiştir.

2009'da Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan FC Barcelona takımının iç saha maçlarında karşılaşmalarını oynadığı stadyum 99 bin kişilik kapasiteli Camp Nou'dur.

FC Barcelona bünyesinde futboldan hariç olarak profesyonel basketbol, hentbol, futsal ve patenli hokey takımları da bulunmaktadır. Kulübün renkleri bordo-laciverttir.