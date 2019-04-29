Konyaspor - Galatasaray | Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Süper Lig'de zirvede bulunan Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.



Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, bugün istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek.



Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.



4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi Marcao'nun ise sakatlığı bulunuyor.



KONYASPOR, GALATASARAY GALİBİYETİNE HASRET

Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.



Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor.



Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.



ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY



ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Fofana, Milosevic, Yatabare



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne



HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN Sports 1