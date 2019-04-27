İspanya ligi 35. hafta karşılaşmasında Barcelona, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Levante ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi mücadeleyi, Lionel Messi'nin 62. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanmayı bildi ve ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

MESSİ TARİH YAZDI

Lionel Messi, kulüp tarihinin 10. lig şampiyonluğunu kazanan ilk futbolcusu oldu. Arjantinli yıldız aynı zamanda lig tarihinde, 10 ve üzeri şampiyonluk kazanan ilk İspanyol olmayan futbolcu olarak da tarihe geçti.