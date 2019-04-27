Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.04.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 00:02

'da 26. kez şampiyon! tarihe geçti

'da evinde Levante'yi 1-0 yenen , 26. şampiyonluğuna ulaştı. Katalanlara galibiyeti getiren golü atan , hem La Liga'nın hem de Barcelona'nın tarihine geçti.

Barcelona 26. kez şampiyon!

ligi 35. hafta karşılaşmasında , alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Levante ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi mücadeleyi, 'nin 62. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanmayı bildi ve ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

MESSİ TARİH YAZDI
Lionel Messi, kulüp tarihinin 10. lig şampiyonluğunu kazanan ilk futbolcusu oldu. Arjantinli yıldız aynı zamanda lig tarihinde, 10 ve üzeri şampiyonluk kazanan ilk İspanyol olmayan futbolcu olarak da tarihe geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriLa Liga'da Barcelona 26. kez şampiyon! Lionel Messi tarihe geçti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri