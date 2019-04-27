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medyasından G.Saray için flaş iddia

, yıldız oyuncuyu bedavaya Aslan’a sundu...

Bedavaya Arda
İspanyol Sport si'nden G.Saray ile ilgili flaş bir iddia geldi. lar, 'in 1 yıl daha sözleşmesi olan 'yı istemediğini ve sözleşmeyi fesh edeceğini yazdı.

BARÇA ONU İSTEMİYOR!
Gazete, 'ya dönmesi halinde 1 yıl daha sözleşmesi olan Arda'nın bedelsiz olarak Cimbom'a önerildiğini duyurdu.

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