CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler. Müsabaka beIN Sports 1'de naklen yayınlanacak.





İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Clichy, Emre Belözoğlu, Edin Visça, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Eljero Elia, Robinho

GÖZTEPE:

Beto, Tayfur, Reis, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome





MAÇTAN NOTLAR

Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertliler, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor. Medipol Başakşehir son 4 maçında 3 kez puan kaybederken bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip son 4 haftada 7 puan kaybı yaşadı. Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

EPUREANU VE ARDA SAKAT

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor. Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak. Abdullah Avcı'nın Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde yer alan Joseph Attamah'ın yerine bu mücadelede Serdar Taşçı'ya forma vermesi bekleniyor. Sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edilen Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK

Göztepe cephesinde ise sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapan Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın maç kadrosunda yer alıyor.