Ben bu sezon için gelmedim! Fener’in hocası Ersun Yanal, ‘İstifa edecek misiniz’ sorusuna işte bu cevabı verdi.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının durumuna ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu. Yanal, son günlerde konuşulan istifa iddialarına ilişkin ise "Ben Fenerbahçe'ye bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden Fenerbahçe'den ayrılayım. Görev süremden de anlaşılacağı üzere benim en büyük hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçesi'ni yaratmaktır" dedi.



SONUÇ ODAKLI OLACAĞIZ...

Trabzon maçı hakkında da konuşan Yanal, "Dirençli ve sonuç odaklı bir Fenerbahçe izletmeyi amaçlıyoruz. Fenerbahçe bu maça mevcut en hazır ve en ideal kadrosuyla çıkacaktır" ifadelerini kullandı.