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  • 24.04.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 20:01

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı izle | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ümraniyespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

İLK 11'LER

AKHİSARSPOR: Burak, Alaaddin, Tarık, Muhammet, Yasir, Recep, Serkan, Timur Leandrinho, Bahadır, Atabey

ÜMRANİYESPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Lopes, Kadir, Sissoko, Zeki, Bilal, Barbosa, Regattin, Cikalleshi

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor 24 Nisan'da oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak.

Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak.

Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.

Müsabaka 20.00'de A Spor ve takvim.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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