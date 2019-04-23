Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İki maçlı eliminasyon sistemi üzerinden oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalin ilk ayağı 2 Nisan'da tamamlandı. İlk karşılaşmaların sonucu Galatasaray - Yeni Malatyaspor 0-0, Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor 0 -1 olarak sonuçlandı. Takımlar finale çıkabilmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2019 ZTK yarı final rövanş maçları ne zaman, hangi kanalda oynanacak? İşte 2019 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları takvimi...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor: 24 Nisan 2019 20.00

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 25 Nisan 2019 20.00

YARI FİNAL HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Nisan ve 25 Nisan'da oynanacak olan yarı final rövanş karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), kupada Salı günü oynanacak olan Akhisasrspor - Ümraniyespor maçına Zorbay Küçük'ü atadı. 20.00'de başlayacak karşılaşmada Küçük'ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

Çarşamba günü oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında ise Alper Ulusoy düdük çalacak. 20.00'de oynanacak olan mücadelede Ulusoy'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Kısal üstlenecek.

Kupada yarı final ilk maçlarında Akhisarspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmiş, Galatasaray ise evinde E.Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.

ÜMRANİYESPOR, AKHİSARSPOR'A KONUK OLACAK

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor yarın oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak.

Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak.

Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.

GALATASARAY'DA KUPA MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Nisan Perşembe günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren futbolcular Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı aktarıldı.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'in de takip ettiği belirtildi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Galatasaray'da "Yılın Sporcusu Ödülü"ne layık görülen Sofiane Feghouli'ye de ödülünü antrenmana gelen dernek başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun takdim ettiği kaydedildi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Malatya'ya gidecek.

FLORYA'DA 23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi.

Galatasaray Futbol Akademisinin 8 ve 9 yaş altı takımlarının oyuncuları, tesisin duvarlarına resim yaptı.

Çocuklar, daha sonra Fatih Terim ve A takım oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Fatih Terim de çocuklarla tesisin duvarlarına resim yaptı.