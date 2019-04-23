Beşiktaş Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- BURSASPOR Kulübü'nün 19.04.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü masörü VAHİT ÜNAL'ın 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 23.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- OSMANLISPOR FK Kulübü idarecisi MEHMET DAVARCI'nın 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 23.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 20.04.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün 22.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.