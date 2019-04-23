Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, Çukur dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Dilan Çiçek Deniz'e Instagram'dan mesaj yolladı. Yaşanan bu olayın ardından vatandaşlar Cyle Larin kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cyle Larin kaç yaşında ve nereli? İşte Cyle Larin'e dair merak edilen detaylar...

CYLE LARİN KİMDİR?

Cyle Larin 17 Nisan 1995'de dünyaya geldi. Larin, Beşiktaş'ta forvet pozisyonunda görev yapan Kanadalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Sigma FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orlando City, Beşiktaş kulüplerinde oynadı.

Ocak 2018'de Larin, Beşiktaş'la anlaşarak Türkiye'ye geldi. Beşiktaş ile antrenmanlara çıksa da bir süre Orlando City ile anlaşmazlık olduğu için lisansının çıkması zaman aldı. Sezonun sonlarına doğru kadroya girmeye başlayan Larin, 7 Nisan 2018'de Göztepe ile oynanan maçın son 7 dakikasında oyuna girerek ilk kez Beşiktaş forması giydi. Oyuna girdikten 3 dakika sonra da Beşiktaş için ilk golünü attı. Sezon sonunda Sivasspor ile oynanan maçta hat-trick yaparak sezonu kapattı.

26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyerek ilk Avrupa maçına çıktı. Bu maçın rövanşında Beşiktaş maçı 6-0 kazanırken, Larin hat-trick yaptı. Böylece Demba Ba'dan sonra Beşiktaş formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Ancak daha sonraki maçlarda istenilen performansı gösteremeyerek sezonu yedek kulübesinde geçirdi.

"ÇOK GÜÇLÜYÜM, ÇOK ZENGİNİM VE KANADALIYIM"

Geçtiğimiz sene devre arasında siyah beyazlı kadroya katılan Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'i yakın takibe aldı. Takım arkadaşları Çukur dizisini izlerken Deniz'i gören Beşiktaşlı Cyle Larin, güzel oyuncuya DM'den mesaj attı. Larin mesajında, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" yazdı.