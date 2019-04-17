Ortalık fena karıştı... Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı, "Kimi şampiyon yapmak istiyorlarsa açık açık söylesinler. Konya maçının VAR kayıtları elimizde" demesi bir anda Türk futbolunda yeni bir kaosa neden oldu. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ bu sözlerin ardından, "TFF dışında kimsede VAR'ın kayıtları olamaz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ellerinde VAR kayıtlarının olmadığını söylemesine rağmen bu açıklama kimseyi ikna etmedi. TFF'nin bu konu için Albayrak'la görüşeceği öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR'DEN MHK ÇIKARMASI
Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtları elimizde" açıklaması sonrası Medipol Başakşehir kulübü yetkililerinini bugün Merkez Hakem Kurulu'na ziyarette bulunacaklarını açıklandı.
BAŞAKŞEHİR'DEN MHK ÇIKARMASI
Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtları elimizde" açıklaması sonrası Medipol Başakşehir kulübü yetkililerinini bugün Merkez Hakem Kurulu'na ziyarette bulunacaklarını açıklandı.
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