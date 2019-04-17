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Gary için ’ın kapısını çalacak

’da sezon sonunda yolların ayrılması beklenen ’e da talip oldu. Tecrübeli oyuncu için şartlar zorlanacak.

Medel’e boca kancası
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel'e Boca Juniors da talip oldu... Arjantin'in ünlü kulübü bir süredir gündeminde olan Medel için tüm şartları zorlama kararı aldı. Siyah-Beyazlı yönetimin yıllık ücreti nedeniyle kadroda düşünmediği Şilili futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısı çalınarak resmi teklif yapılacak.

TALİPLERİ BİRDEN DAHA FAZLA
Şilili star Medel'e ayrıca son dönemde Serie A'dan Parma, Belçika'dan Gent ve 'den West Ham da talip. Bu kulüpler de Siyah-Beyazlı takımla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.



2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Beşiktaş'a 2017 Ağustos ayında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen 31 yaşındaki oyuncunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 'in de ilk tercihinin olduğu öğrenildi.

​ARKADAŞI BOCA'YI AÇIKLADI
Bu arada Paraguay'da Nacional forması giyen Erbes, Medel'in Boca Juniors'a geri dönmek istediğini ifade ederek, "Boca'yı çok seviyor. Bu nedenle geri döneceğine kesinlikle inanıyorum" ifadesini kullandı.

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